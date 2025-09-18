Мобильный интернет стал лучше в селе, где захоронена рука Чингисхана под Новосибирском

В Новосибирской области в рамках проекта модернизации мобильной инфраструктуры обновили сетевое оборудование в двенадцати населённых пунктах девяти районов региона: Искитимском, Мошковском, Усть-Таркском, Чулымском, Каргатском, Маслянинском, Ордынском, Сузунском и Болотнинском районах, включая легендарное село Чингис, известное своими историческими преданиями.

Работы затронули как крупные поселения с населением более 10 тысяч человек, так и малые сёла, где проживает менее тысячи жителей. В селе Чингис проживает около 600 человек. Населённый пункт обладает уникальным туристическим потенциалом благодаря своим природным и историческим достопримечательностям.

Согласно местным легендам, в одном из древних курганов, расположенных в окрестностях села, была погребена правая рука великого Чингисхана. Именно это событие, как считается, дало название поселению. Среди других достопримечательностей — золотой колодец-журавль с чистой питьевой водой и месторождения цветной глины на берегу реки Малый Чингис.

«В нашем регионе множество уникальных мест, интересных для туристов, и мы стремимся обеспечить их качественной связью, — отметил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов. — Модернизация оборудования позволяет нам не только улучшить качество жизни местных жителей, но и создать условия для развития туристического потенциала этих территорий».

Обновление телеком-инфраструктуры обеспечит жителям и гостям села Чингис стабильный доступ к высокоскоростному мобильному интернету, что особенно важно для развития местного бизнеса и туристической привлекательности региона.