Набор мер господдержки расширен для производителей молока в Новосибирской области

«Основные драйверы роста включают расширение инвестиционных проектов, внедрение современных технологий и увеличение продуктивности стада посредством улучшения генетики и рациона кормления», – отметил министр.



«На территории региона для производителей молока был расширен набор мер господдержки. Введено возмещение части затрат на обеспечение прироста объема переработанного в пищевую продукцию сырого молока крупного рогатого скота, коз и овец; возмещение части затрат на прирост реализованного молока, а также части затрат на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для отдельных видов молочной продукции», – сообщил Андрей Шинделов.



Министр добавил, что помимо этого, предприятия животноводческой отрасли могут воспользоваться господдержкой на финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, возместить часть затрат на приобретение племенного скота, семени, азота, минеральных удобрений и средств защиты растений для укрепления кормовой базы, проведение диагностических исследований на лейкоз КРС, на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов, технических средств и оборудования для сельхозпроизводства.



Андрей Шинделов подчеркнул, что рост валового производства молока в регионе несколько последних лет происходит за счет повышения продуктивности дойного стада. Факторы роста молочной продуктивности общеизвестны, и наши производители стараются использовать все доступные возможности: оптимизировать питание, внедрять эффективные технологии, улучшать генетику.



Министерством сельского хозяйства региона предоставляется государственная поддержка на финансовое обеспечение части затрат на поддержку переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию. Данную поддержку в 2024 году получили 16 молокоперерабатывающих предприятий региона на сумму 58,1 млн рублей, обеспечив переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, на пищевую продукцию в размере – 284,744 тыс тонн. В 2025 году данную поддержку уже получили 15 молокоперерабатывающих предприятий региона на сумму 57,16 млн рублей, планируя обеспечить переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, на пищевую продукцию в размере – 303,458 тыс тонн.



В 2025 году министерством сельского хозяйства Новосибирской области уже предоставлены субсидии за счет средств областного и федерального бюджетов на государственную поддержку сельскохозяйственного производства молочного направления в сумме 830,2 млн рублей.



«Молочная отрасль активно внедряет современные цифровые решения и автоматизацию, позволяющие минимизировать издержки и повысить качество продукции. Продукция новосибирских предприятий пользуется спросом на российском рынке и становится всё более востребованной за рубежом. Таким образом, меры региональной поддержки, применение передовых технологий и благоприятные условия для инвестиций способствуют дальнейшему развитию и росту молочной индустрии Новосибирской области», – подчеркнул министр.