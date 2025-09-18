82.76% -1.2
сегодня 15:43
проиcшествия

Новосибирец расстрелял автомобиль ЧОП из ружья

Фото: МВД НСО
Житель Новосибирска расстрелял автомобиль частного охранного предприятия в Заельцовском районе. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

В МВД обратились сотрудники ЧОП, рассказав, что они приехали на вызов из-за конфликта в одном из развлекательных заведений. Один из участников из ружья расстрелял автомобиль прибывших охранников.

Фото Новосибирец расстрелял автомобиль ЧОП из ружья 2

Мужчина задержан, на него завели уголовное дело о хулиганстве. Он предъявил полицейским разрешение на хранение гладкоствольного оружия. В ходе обыска у него дома было найдено два ружья.

Ранее в Новосибирске расстреляли стаю бездомных собак.

Александр Борисов
журналист

