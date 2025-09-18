Новосибирские пожарные спустились в тоннель к сошедшему с рельс поезду

В учениях были задействованы 104 человека и 21 единица техники.

Облаченные в спецодежду, весом около 30 кг, сотрудники пожарной охраны направились в туннель к потерпевшему крушение составу. Ситуация была максимально приближена к реальной. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по НСО.

В отработке навыков участвовали 104 сотрудника и 21 единица спецтехники. Подобные тренировочные мероприятия служб спасения в метрополитене Новосибирска проводятся каждый год. Учения специально планируются в ночное время, чтобы не создавать проблем для жителей города.

Специалисты МЧС напоминают о действиях в случае нестандартной ситуации и остановки поезда в метро:

Следовать указаниям машиниста;

После обесточивания контактного рельса допускается самостоятельная эвакуация из вагона.