82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 13:55
пробки
5/10
погода
+20.6°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 13:55
пробки
5/10
погода
+20.6°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня 13:17
общество

Новосибирские пожарные спустились в тоннель к сошедшему с рельс поезду

Фото: МЧС по НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

В учениях были задействованы 104 человека и 21 единица техники.

Облаченные в спецодежду, весом около 30 кг, сотрудники пожарной охраны направились в туннель к потерпевшему крушение составу. Ситуация была максимально приближена к реальной. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по НСО.

В отработке навыков участвовали 104 сотрудника и 21 единица спецтехники. Подобные тренировочные мероприятия служб спасения в метрополитене Новосибирска проводятся каждый год. Учения специально планируются в ночное время, чтобы не создавать проблем для жителей города.

Фото Новосибирские пожарные спустились в тоннель к сошедшему с рельс поезду 2

Специалисты МЧС напоминают о действиях в случае нестандартной ситуации и остановки поезда в метро:

Следовать указаниям машиниста;

После обесточивания контактного рельса допускается самостоятельная эвакуация из вагона.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.