Новосибирцы смогут пользоваться «Пушкинской картой» до 45 лет

В Государственной Думе прозвучало предложение значительно расширить аудиторию программы «Пушкинская карта».

Как сообщил первый заместитель председателя комитета по просвещению Михаил Берулава, инициатива предполагает увеличение возрастного порога для участников с нынешних 22 до 45 лет. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Парламентарий подчеркнул, что необходимость в культурном развитии и доступе к искусству актуальна не только для молодежи, но и для взрослого населения страны. В настоящее время воспользоваться льготой могут исключительно школьники и студенты.

По мнению Берулавы, такое расширение возрастных рамок позволит привлечь в театры, музеи и на выставки многомиллионную аудиторию граждан. При этом он выразил уверенность, что реализация этой инициативы не потребует существенных дополнительных расходов из федерального бюджета.

Напомним, программа «Пушкинская карта» действует в более чем 50 регионах России, предоставляя ее держателям возможность посещать культурные мероприятия за счет государственных средств. Установленный годовой лимит на карте составляет 5 тысяч рублей.