В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота

Главное лекарство от осенней ханрды — это теплый мурлыкающий рыжик, устроившийся на коленях или на груди.

День рыжего кота стал настоящим праздником для всех любителей пушистых друзей. Как только утром 18 сентября раздался традиционный сигнал — щелчок фотоаппарата, социальные сети взорвались яркими снимками, на которых рыжие коты занимали самые уютные места в домах своих владельцев. Мурчание таких котов служит настоящей мелодией счастья, способной прогнать осеннюю хандру и поднять настроение даже в самый серый день.

В такой день, как День рыжего кота, особенно ярко проявляется магия взаимодействия человека и животного. Достаточно лишь взглянуть в умные глаза рыжего любимца, чтобы почувствовать, что в этом мире есть настоящая верность и любовь. Кот, устроившийся на коленях, дарит своим хозяевам чувство тепла и уюта, которое сложно переоценить. Это и есть главный секрет осеннего счастья. Сибиряки поделились кадрами со своими любимыми питомцами.