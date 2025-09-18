82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 12:02
пробки
4/10
погода
+17.4°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня 10:35
общество

В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота

Фото: Сиб.фм
Главное лекарство от осенней ханрды — это теплый мурлыкающий рыжик, устроившийся на коленях или на груди.

День рыжего кота стал настоящим праздником для всех любителей пушистых друзей. Как только утром 18 сентября раздался традиционный сигнал — щелчок фотоаппарата, социальные сети взорвались яркими снимками, на которых рыжие коты занимали самые уютные места в домах своих владельцев. Мурчание таких котов служит настоящей мелодией счастья, способной прогнать осеннюю хандру и поднять настроение даже в самый серый день.

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 2

В такой день, как День рыжего кота, особенно ярко проявляется магия взаимодействия человека и животного. Достаточно лишь взглянуть в умные глаза рыжего любимца, чтобы почувствовать, что в этом мире есть настоящая верность и любовь. Кот, устроившийся на коленях, дарит своим хозяевам чувство тепла и уюта, которое сложно переоценить. Это и есть главный секрет осеннего счастья. Сибиряки поделились кадрами со своими любимыми питомцами.

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 3

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 4

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 5

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 6

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 7

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 8

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 9

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 10

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 11

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 12

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 13

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 14

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 15

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 16

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 17

Фото В Новосибирске опубликованы кадры питомцев в День рыжего кота 18

1
Дарья Лапина
Журналист

