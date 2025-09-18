Работник социальной сферы из Новосибирской области стала лучшей в России

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева в ходе мероприятий отраслевой недели представила практические кейсы по переформатированию работы стационарных учреждений региона и поздравила победителей конкурса. В частности, она подчеркнула, что Всероссийский конкурс профмастерства в сфере соцобслуживания объединил лучших представителей отрасли, которые продемонстрировали высокий уровень профессионализма и преданности своему делу.

«Сотрудники отрасли должны быть мотивированы и вовлечены в процесс позитивных изменений в социальной сфере для достижения желаемого результата. Поэтому важно не только сформировать у специалистов профессиональные навыки и умения, но и понимание, что от их действий зависит жизнь человека, его восприятие справедливости», – акцентировала министр.

Победительница от Новосибирской области – руководитель центра «Рассвет», подведомственного министерству труда и социального развития региона Татьяна Фрилинг – стала лучшей в номинации «Успех года», получив звание лучшего руководителя организации.

Презентуя региональный опыт внедрения изменений в организации деятельности стационарных учреждений, подведомственных ведомству труда и социального развития Новосибирской области, Елена Бахарева отметила, что в регионе стационарное социальное обслуживание граждан с ментальными нарушениями при поддержке министерства обеспечивают 7 учреждений, для каждого из них выработана своя модель комплексного развития. При этом внестационарные формы предоставления социальных услуг являются приоритетными и максимально ориентированными на человека и его потребности.

В учреждениях создаются комфортные условия проживания и формируется атмосфера, максимально приближенная к домашней: блочное и квартирное размещение в 2-3 местных комнатах, где уделяется большое внимание созданию пространств для дневного досуга и организации зон для самостоятельного приготовления и приема пищи, а также удобству санитарных зон, соответствующих требованиям приватности. За последние два года переформатирована система питания, во всех учреждениях реализована программа дневной полезной и досуговой занятости с учетом личных предпочтений. Под руководством специалистов люди с интеллектуальными нарушениями осваивают новые навыки в рамках трудовой, спортивной реабилитации. Новые проекты соответствуют целям и задачам нацпроекта «Семья».