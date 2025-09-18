«Расцветай на Красном»: квартал у метро для любых жизненных сценариев

Не все проекты способны удерживать лидирующие позиции в течение нескольких лет. Квартал «Расцветай на Красном» уже четыре года подряд входит в тройку лидеров в номинации «Лучший жилой комплекс в НСО» по версии авторитетного Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

В условиях высокой конкуренции на рынке недвижимости Новосибирской области удержание позиций в тройке лидеров требует неизменно высоких стандартов качества на всех этапах реализации объекта.

Оценка Единого ресурса застройщиков базируется на комплексном анализе множества факторов, выходящих далеко за рамки архитектурных решений или планировок квартир. Эксперты проводят тщательное изучение всех аспектов жилого комплекса, уделяя особое внимание качеству строительства и применяемых технологий, планировочным решениям и функциональности, инфраструктурному обеспечению.

Придомовая территория «Расцветай на Красном» предполагает разные варианты проведения свободного времени.

В настоящее время в квартале «Расцветай на Красном» уже сдано семь домов, три находятся на завершающей стадии строительства. «Покупатели ценят локацию объекта — с одной стороны, возле метро, с другой — это вторая линия от центральной магистрали, — рассказывают в пресс-службе ГК «Расцветай». Здесь пять минут до «Заельцовской» и пешая доступность до знаковых «зеленых зон» и любимых мест отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р.А. Шило, Дендрологического и Заельцовского парка. Еще одна сильная сторона квартала —широкая ассортиментная линейка квартир: десятки вариантов в домах разной этажности и архитектуры».

«Расцветай на Красном» объединяет разноэтажные дома: здесь есть как клубные дома, где на этаже расположены всего четыре – пять квартир, так и акцентные башни по 21 и 30 этажей. Для воплощения разных сценариев жизни представлено более 30 планировочных решений, — от компактных студий до просторных семейных квартир с кухнями-гостиными, гардеробными и несколькими санузлами. Изюминкой комплекса – штучные двухуровневые видовые квартиры с витражными окнами, где одна сторона квартиры выходит на огни Красного проспекта, а из окон второй открывается панорама хвойного простора Заельцовского парка. Основное преимущество такого жилья – возможность необычных интерьерных решений, простор, обилие света и воздуха.

В «Расцветай на Красном» будет комфортно как детям, так и взрослым.

«Расцветай на Красном» ‒ квартал, где будет комфортно как семьям, которые ценятразмеренность и удобство, так и активной молодежи. Этот квартал находится в сердце обустроенной жизни в статусном районе города-миллионника, где рядом — престижные гимназии и лицеи, детские сады, торговые и спортивные центры. Здесь любая задача решается быстрее и проще.

С другой стороны, «Расцветай на Красном» ‒ это камерная, безопасная атмосфера закрытого клубного квартала, где места для отдыха сочетаются с ухоженными зелеными зонами, живописными в любое время года, а территорию квартала объединяет прогулочный маршрут вдоль кофеен, локаций для отдыха, магазинов и детских площадок. Уже сейчас в квартале работают супермаркеты, пункты выдачи, частный детский сад, парикмахерская и салон красоты.

Офис продаж «Расцветай на Красном»:

Красный проспект, 165

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

VK

Телеграм-канал

Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектная декларация: наш.дом.рф

Реклама ООО «СЗ «Расцветай на Красном» ИНН 5406655430 Erid:2W5zFHKFBwE