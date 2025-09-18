«Служи со СВОими!»: жители региона могут служить по контракту вместе с земляками в группировке «Отважные»

Как рассказал руководитель департамента административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Алексей Кириллов, жители региона, заключающие контракт, часто выражают желание служить вместе со своими друзьями, родными и близкими. «Правительство региона совместно с областным военным комиссариатом регулярно актуализируют условия заключения контракта. В начале этого года в Сибири создавались новые воинские части, в которых отдельные подразделения комплектовались только из новосибирцев. Сейчас у жителей нашей области, заключивших контракт на военную службу с Минобороны РФ, есть возможность служить в группировке войск Центрального военного округа «Отважные», которая включает в себя 41-ю общевойсковую армию со штабом в городе Новосибирске, 24-ю бригаду спецназа, другие подразделения», – отметил Алексей Кириллов.



Группировка «Отважные» – это одно из ключевых оперативных объединений Вооружённых Сил Российской Федерации, действующих в рамках специальной военной операции. «Отважные» зарекомендовали себя как высокопрофессиональное и эффективное подразделение, участвующее в решающих этапах боевых действий. Наши земляки наиболее успешно действуют в зоне СВО, отмечаются как самые боеспособные и организованные. Как говорят сами военнослужащие, служить с земляками гораздо легче: быстрее получается найти общий язык, проще наладить взаимоотношения в коллективе – это помогает и при выполнении боевых задач.



В группировке войск «Отважные» есть возможность заключить контракт на различные воинские специальности: связист, медик, артиллерист, водитель, снайпер, оператор БПЛА и другие.



До конца сентября в Новосибирской области действуют самые выгодные условия для заключения контракта – именно в этот период единовременная выплата составит 2 млн рублей: до 1,6 млн повышена региональная выплата и 400 тысяч – федеральная часть.



Для военнослужащих по контракту денежное довольствие в зоне специальной военной операции составляет от 210 тысяч рублей и выше. Кроме этого, есть дополнительные выплаты, как, например, за подбитую технику противника или продвижение вперед в составе штурмовых подразделений. Выплаты также положены при награждении медалями и орденами.



Узнать о том, как поступить на военную службу по контракту, какие выплаты и социальные гарантии положены военнослужащим, и получить ответы на все волнующие вопросы жители региона могут по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru.