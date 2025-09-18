82.76% -1.2
общество

«Ущерб 22 тысячи рублей»: новосибирца будут судить за незаконную рубку деревьев

Фото: Прокуратура Новосибирской области
Сибиряк вырубил две сырорастущие березы на общую сумму более 22 тыс. рублей.

Прокурор Чистоозерного района, Илья Рехлинг, завизировал обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого является 53-летний гражданин, проживающий в данном регионе. Ему инкриминируется нарушение ч. 1 ст. 260 УК РФ, а именно незаконная валка лесных насаждений, повлекшая значительный ущерб.

Следствие установило, что 24 июля 2025 года, обвиняемый, находясь на территории конкретного квартала Купинского лесничества, самовольно срубил две растущие березы, причинив ущерб на сумму, превышающую 22 тысячи рублей.

Подсудимый признал свою виновность в совершении противоправного деяния и компенсировал нанесенный ущерб в полном объеме.

Данное уголовное дело передано мировому судье Купинского судебного района для дальнейшего разбирательства и вынесения решения.

