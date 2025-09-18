В Новосибирской области заканчивают реконструкцию блока больницы в Колывани

В Колывани близится к завершению масштабная реконструкция хирургического корпуса в составе центральной районной больницы.

По последним данным, строители выполнили уже 89 процентов работ, а ввести обновлённое медицинское учреждение в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Как сообщил заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов, модернизация больничного комплекса ведётся в два этапа. В рамках первого были демонтированы два старых здания, на месте одного из которых теперь возведена современная поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в смену. Второй этап включает в себя строительство нового хирургического корпуса.

Возводимое четырёхэтажное здание общей площадью более 5,2 тысячи квадратных метров представляет собой technologically complex объект. Его строительство требует особого подхода, так как корпус расположен по соседству с музеем, являющимся памятником архитектуры регионального значения.

В новом хирургическом комплексе будет развёрнуто современное медицинское оборудование. В его структуру войдут приемно-диагностическое и рентгенодиагностическое отделения, общеклиническая лаборатория, а также общехирургическое отделение на 40 коек. Для оказания экстренной помощи предусмотрено отделение реанимации и интенсивной терапии на семь коек и операционный блок с двумя операционными. Также в корпусе будет оборудован актовый зал на 60 мест.

