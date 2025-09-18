В новосибирском СИЗО №1 пресекли попытку проноса телефонов и тату-машинки

Сотрудники следственного изолятора №1 пресекли две попытки передачи запрещенных предметов заключенным.

В ходе планового досмотра продуктовой передачи, предназначенной для одного из содержащихся под стражей граждан, были обнаружены тщательно замаскированные предметы контрабанды. С помощью хитроумного способа в продуктах питания были спрятаны 14 мобильных телефонов с комплектующими, десять SIM-карт, а также машинка для нанесения татуировок с полным набором расходных материалов.

Второй инцидент произошел при проверке посылки, адресованной одной из обвиняемых. Сотрудники отдела режима и надзора той же исправительной учреждения в ходе тщательного осмотра изъяли четыре сотовых телефона и четыре USB-кабеля. Запрещенные предметы были ухищренным способом заложены в предмет гражданского образца, чтобы избежать обнаружения.

"Все это было спрятано в продуктовой посылке", — сообщили изданию Сиб.фм в пресс-службе ГУФСИН по региону.

В настоящее время по данным фактам проводится служебная проверка. Решается вопрос о возбуждении административного производства и привлечении к ответственности виновных граждан, пытавшихся передать запрещенные предметы.

