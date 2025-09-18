В пригороде Новосибирска дважды за сутки повредили силовой кабель

В пригороде Новосибирска за одни сутки произошло два инцидента с повреждением силового кабеля во время несогласованных земляных работ.

Специалисты компании «Россети Новосибирск» в обоих случаях оперативно восстановили подачу электроэнергии потребителям.

Первый случай произошел вечером вчерашнего дня в городе Обь. Сторонние лица, устанавливавшие септик, проводили раскопки в охранной зоне линий электропередачи без необходимого согласования, что привело к повреждению кабеля. Спустя менее сутки, днем сегодня, аналогичная ситуация случилась в поселке Толмачево. Здесь подрядная организация, работавшая по заказу местной администрации, при копке траншеи также задела и порвала кабель.

В результате этих безответственных действий без электроснабжения остались жители частных домов и ряд социально значимых объектов. Энергетики оперативно устранили последствия аварий: потребители были запитаны по резервной схеме, а для критически важных объектов был подключен дизельный генератор. При этом ремонтные работы на самих поврежденных участках кабеля продолжаются до сих пор.

Сетевая компания в очередной раз напоминает, что проведение любых работ в охранных зонах объектов энергетики строго запрещено. Для получения разрешения необходимо заблаговременно обратиться в сетевую организацию с письменным заявлением.