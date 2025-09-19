10 фильмов о науке и технологиях: объявлена конкурсная программа фестиваля «Кремний»

С 25 по 28 сентября 2025 года Новосибирск вновь станет центром научного и индустриального кино. В рамках IV фестиваля «Кремний» в ЦКИО «Победа» пройдут бесплатные конкурсные показы 10 фильмов о науке, технологиях и людях, создающих будущее.
Уже 26 и 27 сентября состоятся премьеры фильмов:
- «10 из 10», режиссёр Алексей Немов
- «Время квантов», режиссёр Саша Агафонова
- «Кобот», режиссёр Анна Евдокимова
- «Лес. Хранитель жизни», режиссёры Владислав Гришин, Ирина Шапман
- «Наука о жизни», режиссёр Михаил Родионов
- «Научная фантазия», режиссёры Андрей Ананин, Маргарита Морозова, Павел Тихонов, Владимир Головнев
- «О людях и китах», режиссёр Владислав Гришин
- «Сквозь тёмную материю», режиссёр Марьям Махиева
- «Территория привязанности», режиссёр Настя Тарасова
- «Увидеть барса», режиссёр Михаил Кулунаков
Жители Новосибирска станут первыми, кто увидит эти работы на больших экранах!
Конкурсные показы пройдут в ЦКиО «Победа». С расписанием можно ознакомиться на сайте https://кремний-фестиваль.рф
Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации!
6+
