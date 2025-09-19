82.76% -1.2
сегодня 13:57
общество

14 тысяч рублей отсудила женщина-инвалид из Новосибирской области за оплату льготного проезда

Фото: ru.freepik.com
Выяснилось, что из-за отсутствия социальных талонов на период изготовления социальной карты, женщина была вынуждена оплачивать проезд в Новосибирск для лечения.

Прокуратура Ордынского района Новосибирской области провела проверку по обращению инвалида о нарушении права на льготный проезд. Выяснилось, что из-за отсутствия социальных талонов на период изготовления социальной карты, женщина была вынуждена оплачивать проезд в Новосибирск для лечения.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации Ордынского района и почтовой организации о взыскании расходов на билеты, морального вреда и процентов за пользование чужими средствами. Суд удовлетворил иск прокурора. Женщина получила более 14 тыс. рублей.

Дарья Лапина
Журналист

