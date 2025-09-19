17% новосибирцев подвергались кибератакам в 2025 году

По данным "Лаборатории Касперского", за первые восемь месяцев 2025 года кибератаки локального характера затронули значительную часть населения Новосибирской области – почти каждого шестого жителя.

Вредоносное программное обеспечение проникало в системы жертв различными путями, включая зараженные съемные носители, зашифрованные документы и вредоносные инсталляторы программ.

Исследование, проведенное аналитиками компании, охватывает период с января по август 2025 года и основано на анализе данных, полученных от систем защиты. Эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют пользователям неукоснительно соблюдать основные правила кибербезопасности, особенно при работе с внешними носителями информации и файлами, вызывающими подозрения.

