Директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова возглавила Сибирское отделение Союза концертных организаций России

Первое за несколько лет межрегиональное совещание руководителей организаций-участников Сибирского отделения Союза концертных организаций России состоялось 18 сентября в Государственном концертном зале им. А. М. Каца.

В совещании приняли участие руководители десяти концертных организаций из Алтайского и Красноярского края, Кузбасса, Республик Тыва, Хакасия, Алтай и Омской, Томской, Новосибирской областей, а также исполнительный директор Союза концертных организаций России Андрей Чувашов.

В ходе встречи участники обменялись опытом реализации значимых культурных проектов в своих регионах и обсудили вопросы укрепления межрегионального сотрудничества. Целью такого ценного общения является развитие единого концертного пространства академического музыкального искусства страны.

Первым итогом совещания стало совместное решение, принятое в результате голосования: генеральный директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова возглавит Сибирскую ассоциацию Союза концертных организаций России. В её задачи будет входить координация работы гастрольной деятельности и организация крупных совместных проектов.