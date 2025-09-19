До 21 сентября в Новосибирске открыт доступ к мощам святителя Тихона

В Вознесенском кафедральном соборе торжественно встретили ковчег с частицей мощей святителя Тихона. Православные могут приложиться к мощам 19, 20 или 21 сентября.

В Новосибирске, в Вознесенском соборе, 19 сентября прошло торжественное приветствие ковчега с частичкой мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим вместе с архиереями Новосибирской митрополии и духовенством городских церквей встретили реликвию у входа в храм.

Ковчег будет находиться в Новосибирске с 19 по 21 сентября. 19 сентября все желающие смогут приложиться к святыне до 21:00. 20 сентября доступ будет открыт с 7:00 до 21:00. 21 сентября, начиная с 7:00, верующие смогут поклониться мощам до 19:00, когда состоится прощальный молебен и ковчег будет отправлен.

Напомним, что будучи архиереем, Тихон служил в различных епархиях Русской Православной Церкви, как в России, так и за рубежом, везде оставляя о себе светлую память. Он ревностно проповедовал учение Господне, являя своим примером, каким должен быть заботливый и любящий духовный наставник.