Две тысячи человек задержали новосибирские полицейские благодаря комплексу «Безопасный город»

По словам Сергея Цукаря, активное внедрение технологий искусственного интеллекта создает новые вызовы для специалистов по информационной безопасности. На форуме минцифра региона представила опыт построения многоуровневой системы защиты аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Проект является одним из приоритетов цифровой трансформации региона и реализуется под контролем Губернатора Андрея Травникова.



«Новосибирская область как один из лидеров цифровой трансформации России, один из ключевых ИТ-хабов вносит существенный вклад в развитие отрасли, решение задач по достижению технологического лидерства, импортозамещения, информационной безопасности. В регионе зарегистрировано более трех тысяч ИТ-компаний, совокупный оборот которых по итогам 2024 года превысил 190 миллиардов рублей. В отрасли работают порядка 30 000 специалистов. Региональные компании, предлагающие решения в сфере информационной безопасности – Юзергейт, СофтМолл, Атом безопасность», – отметил Сергей Цукарь.



В настоящий момент к системе видеонаблюдения и видеоаналитики Новосибирской области подключено более четырех тысяч камер, установленных в местах массового пребывания людей. В 2025 году с помощью комплекса биометрической видеоаналитики полицейским удалось задержать две тысячи человек. Кроме того, Новосибирская область первой в России внедрила сервис по розыску пропавших детей с применением средств ИИ. Уникальный в масштабах страны проект реализован минцифрой региона и ГУ МВД России по Новосибирской области по инициативе Уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко. При обращении в службу 112 с заявлением о пропаже ребенка оператор предлагает загрузить фотографию пропавшего. После загрузки фотография разыскиваемого оперативно поступает в защищенный контур аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Уже найдено семь детей.



Участников конференции также заинтересовал опыт Новосибирской области по созданию центра мониторинга инцидентов информационной безопасности (Security Operation Center). Он создан по поручению Губернатора Андрея Травникова в рамках исполнения Указа Президента РФ о дополнительных мерах по обеспечению информбезопасности России. Центр работает круглосуточно: обеспечивает противодействие компьютерным атакам, бесперебойное функционирование государственных информационных систем и объектов критической инфраструктуры. С этого года подведомственное учреждение региональной минцифры – Центр защиты информации Новосибирской области является корпоративным центром ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ), что позволяет напрямую взаимодействовать с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и усилить работу в данном направлении.