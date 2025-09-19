82.76% -1.2
Глава Роскомнадзора заявил о планах блокировать сим-карты россиян в роуминге

Это связано с тем, что до 60% лиц пользуются чужими sim-картами.

Роскомнадзор запросит у операторов связи данные об их клиентах за рубежом и будет передавать их платформам и мессенджерам для введения ограничений. Это связано с тем, что мошенники звонят в Россию из роуминга, используя российские сим-карты. Операторы должны будут зачищать базы данных от фейковых пользователей. Об этом в интервью "Известиям" сообщил глава ведомства Андрей Липов.

Планируется, что платформы будут получать информацию об аккаунтах, зарегистрированных на сим-карты в роуминге, и смогут вводить для них ограничения. Для россиян, выезжающих за границу с целью отдыха или работы, разрабатывается система, позволяющая пользоваться связью.

Власти также намерены потребовать от мессенджеров ограничить звонки россиянам с аккаунтов, зарегистрированных на иностранные сим-карты. Дозвониться можно будет только после внесения аккаунта в белый список. Аналогичная система будет действовать для звонков с иностранных номеров через обычные телефонные сети. Ранее Минцифры уже предлагало запрет на звонки из-за рубежа, но предполагалось, что абонент должен запретить их сам.

