Редактор Сиб.фм побывал в «Хилокском гетто» вместе с Леонидом Слуцким и не упустил возможность лично задать животрепещущий вопрос относительно приезжих.

В ходе встречи президента Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о своей поездке в микрорайон на окраине Новосибирска, известный как «Хилокское гетто», где компактно проживают мигранты. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

Преемник Жириновского сфокусировал внимание на ужасающих условиях гигиены, хамстве и поведении, не соответствующем нормам, отметив, что проблема миграции имеет первостепенное значение для граждан страны. Руководитель партии ЛДПР заострил внимание на неприемлемых санитарных условиях, грубости и неподобающем поведении, увиденных в этом районе, добавив, что миграционная тема является одной из ключевых для жителей России.

Редактор Сиб.фм Виктор Бобровников из Новосибирска также побывал в «Хилокском гетто» вместе с Леонидом Слуцким и лично спросил политика: «Как вы можете прокомментировать важную проблему для города — мигранты и их правонарушения?».

Леонид Эдуардович подчеркнул, что ситуация требует незамедлительных изменений. В ответ на критику населения, власть уже приняла ряд законодательных инициатив, направленных на улучшение ситуации. Например, предлагается запретить мигрантам привозить в страну большие семьи, что создает дополнительные проблемы в социальных и медицинских учреждениях, а также в школах, где дети мигрантов провоцируют беспорядки.

Депутат заверил, что меры будут приниматься поэтапно, в ближайшее время в Госдуму будут направлены соответствующие законодательные инициативы.