82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 15:24
пробки
5/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 15:24
пробки
5/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
сегодня 12:30
общество

Новосибирская область попала в топ-3 регионов по уровню вовлеченности в наркоманию

Фото: pixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Столица Сибири заняла второе место в этом рейтинге, уступив лишь Хабаровскому краю.

В 2024 году наибольшее число первичных случаев наркотической зависимости было выявлено в Хабаровском крае, за ним следует Новосибирская область, занявшая вторую позицию в общероссийском рейтинге. Тройку лидеров замыкает Свердловская область, где также отмечен высокий уровень заболеваемости.

Всплеск наркотической зависимости в указанных регионах может быть обусловлен различными факторами, включая социально-экономические проблемы, недостаточную занятость населения, доступность наркотических веществ и недостаточную эффективность работы правоохранительных органов. Для выявления основных причин необходимо провести комплексный анализ ситуации в каждом регионе и разработать адресные меры, направленные на устранение этих причин.

Особое внимание следует уделить молодежи, которая наиболее подвержена риску вовлечения в наркоманию.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.