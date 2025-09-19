Новосибирская область попала в топ-3 регионов по уровню вовлеченности в наркоманию

Столица Сибири заняла второе место в этом рейтинге, уступив лишь Хабаровскому краю.

В 2024 году наибольшее число первичных случаев наркотической зависимости было выявлено в Хабаровском крае, за ним следует Новосибирская область, занявшая вторую позицию в общероссийском рейтинге. Тройку лидеров замыкает Свердловская область, где также отмечен высокий уровень заболеваемости.

Всплеск наркотической зависимости в указанных регионах может быть обусловлен различными факторами, включая социально-экономические проблемы, недостаточную занятость населения, доступность наркотических веществ и недостаточную эффективность работы правоохранительных органов. Для выявления основных причин необходимо провести комплексный анализ ситуации в каждом регионе и разработать адресные меры, направленные на устранение этих причин.

Особое внимание следует уделить молодежи, которая наиболее подвержена риску вовлечения в наркоманию.