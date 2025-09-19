Новосибирцы стали чаще снимать жильё во время путешествий

К концу 2025 года объем аренды на аренды посуточного жилья достигнет 381 млрд рублей, что на 22 % больше показателей предыдущего года. Ожидается, что к 2028 году его ёмкость составит уже 549 млрд рублей. Об этом сообщили на конференции технологической платформы «Авито Путешествия».

Особенно заметна динамика в Новосибирской области: только за сентябрь 2025 года количество доступных посуточных квартир увеличилось на 21 %, а предложение загородных домов выросло на целых 74 %.

Рост среднего чека бронирования вырос на 11,5 % и составил 4400 рублей. Отмечается, что увеличение количества забронированных ночей (на 9,5%) во многом связаны с инфляцией. При этом общее предложение объектов аренды по России растет опережающими темпами: на 26 % в сегменте городских квартир и на 32 % — в категории загородного жилья.

«Сегодня крупные зарубежные управляющие компании идут по пути консолидации стандартизируют внешний вид и оснащение объектов размещения и делают ставку на технологии. Мобильные приложения успешных УК позволяют гостям открывать двери, регулировать температуру, общаться с поддержкой и иметь доступ к дополнительным услугам, арендодателям — следить за динамикой выручки, бронированиями и сервисом. Также бизнес активно использует OTA-платформы. Например, у компании Vacasa, которая управляет 35 тысячами объектов в Северной Америке, до 95% всех броней приходит с внешних платформ, что позволяет максимизировать загрузку объектов», — приводит пример директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.