Партия «Новые люди» определилась с составом фракции в Законодательном собрании Новосибирской области

В Новосибирске подводят итоги выборов в Законодательное собрание и Городской совет. Сегодня стало известно, кто будет представлять партию «Новые люди» в региональном парламенте. Во фракцию войдут четыре человека.

Три мандата партия «Новые люди» получила по партийным спискам, набрав 7,9% голосов. Первый из них достанется руководителю регионального отделения партии Дарье Карасевой, которая уже возглавляла фракцию в предыдущем созыве Законодательного собрания. Она же останется лидером фракции «Новые люди» в этом созыве.

Второй мандат достанется Дарье Украинцевой. Она была региональным депутатом с 2016 по 2020 год. Затем Дарья Украинцева возглавила новосибирское отделение Российского экологического общества и занималась вопросами охраны природы.

Также «Новых людей» в Законодательном собрании будет представлять старший преподаватель из НГУЭУ Марат Сафаров. Он стал депутатом впервые, а ранее больше 10-ти лет занимался общественной деятельностью. В частности, Марат Сафаров был одним из основателей Сибирского общества международных исследований. В качестве депутата Марат Сафаров планирует добиваться того, чтобы в Новосибирской области со следующего года заработал «Мигрант ID». Это цифровая система, которая позволит навести порядок с миграцией, сократив количество нелегалов и повысив безопасность Новосибирска и других городов региона.

На 22-м одномандатном округе, в который входит Заельцовский район, победу одержал девелопер Илья Поляков. Он будет представлять эту территорию в Законодательном собрании Новосибирской области, как и созывом ранее.

«В этом созыве у нас сильная команда, в которую входят эксперты в разных отраслях. У них есть практический опыт решения проблем. Это строительство новых школ и поликлиник, экологические проекты, инициативы по миграции. Работу по каждому из этих направлений будем строить на основе наказов самих новосибирцев. Во время избирательной кампании мы провели сотни встреч с людьми. Будем воплощать предложения, которые новосибирцы озвучили на этих встречах», — делится планами на ближайшую пятилетку руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Дарья Карасева.