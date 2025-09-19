Под Новосибирском шатающийся медведь пришёл в село и подрал двух овец

Бродячий медведь пришёл в село Воздвиженка Чулымского района Новосибирской области и убил двух овец. Подробности Сиб.фм рассказал сотрудник Минприроды региона на условиях анонимности.

«Медведь пришёл в подсобное хозяйство на окраине села ночью, подрал овечек. Охотхозяйству «Заимка» Минприроды выдало разрешение на отстрел животного. Насколько позволяет судить мой опыт, это бродячий медведь, который не набрал себе жиру для спячки. Думаю, в ближайшее время он где-нибудь проявится: или на прицел кому попадёт или что-нибудь натворит», — сказал собеседник Сиб.фм.

Источник отмечает, что инцидент произошёл еще 13 сентября. Спустя почти неделю охотники еще не нашли шатуна.

В Министерстве природы подтвердили достоверность изложенной источником Сиб.фм информации.

Ранее в Новосибирской области другой медведь вышел к отдыхающим на озере.