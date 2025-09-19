Полиция ищет водителя, который насмерть сбил 57-летнего мужчину под Новосибирском и скрылся

ДТП произошло на трассе Р-254 "Иртыш". Мужчина, который стал жертвой аварии, в злополучный момент менял колеса на своем авто.

В Чановском районе сотрудники ГИБДД ведут поиск водителя, который скрылся с места аварии со смертельным исходом.

Инцидент произошел 19 сентября около половины второго ночи. Неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался по трассе Р-254 "Иртыш" в направлении Новосибирска, следуя из Омска. На 1026 километре трассы он совершил наезд на пешехода. По предварительным данным, погибший мужчина, ранее водитель грузовика "Hino", находился у края дороги, занимаясь заменой колеса. Отмечается, что на его одежде не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП мужчина 1968 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия бригады скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Организованы мероприятия по розыску водителя, оставившего место ДТП.