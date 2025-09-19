Цена размещения в рамках допэмиссии ВТБ составила 67 рублей за акцию

Цена размещения акций в рамках допэмиссии составила 67 рублей за одну акцию, сообщает пресс-служба ВТБ. Размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года.

Банк завершил второе публичное размещение акций (SPO) и привлек около 85 миллиардов рублей. Размещение, стартовавшее 16 сентября, стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, с общим спросом более 180 миллиардов рублей.

В процессе размещения активно участвовали как институциональные инвесторы, включая управляющие компании и пенсионные фонды, так и частные инвесторы. Розничные клиенты выкупили 41% размещаемых акций.

По результатам допэмиссии доля обыкновенных акций в свободном обращении составит более 49%. При этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации.

Данная сделка имеет большое значение не только для банка, но и для всего фондового рынка России. Она стала крупнейшей за последние 12 месяцев в банковском секторе Европы и одной из самых значительных за последние 10 лет на российском рынке. Размещение показало потенциал российского фондового рынка как источника финансирования. Это демонстрирует возможности по привлечению капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.

На данный момент число активных розничных клиентов банка составляет около 30 миллионов, а общие активы оцениваются в около 37 триллионов рублей.