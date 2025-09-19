Тюремный срок получила жительница Новосибирской области за аферу с маткапиталом

Сибирячка проведет в колонии два года и два месяца.

Первомайский районный суд г. Новосибирска признал Егорову Г.П. виновной в мошенничестве с материнским капиталом (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Егорова, действуя в составе группы лиц, предоставила в ЗАГС ложные сведения о рождении ею двоих детей, используя паспорт, переданный третьему лицу. На основании этих сведений она получила от пенсионного фонда 207 591,68 рублей в качестве пособий и 775 000 рублей средств материнского капитала для погашения займа на приобретение жилья.

Суд приговорил Егорову к 2 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взял под стражу в зале суда. С Егоровой также взыскано 924 091,68 рублей в счет возмещения ущерба, из которых 58 500 рублей были возмещены добровольно в ходе судебного следствия.