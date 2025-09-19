В Новосибирске граждане смогут вернуть часть денег за лекарства

В Новосибирске действует программа компенсации расходов на лекарственные препараты для льготных категорий граждан.

Право на возврат части средств имеют инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, люди с хроническими заболеваниями, многодетные семьи, дети-инвалиды, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий.

Для оформления компенсации необходимо подготовить пакет документов. В него входят паспорт, рецепт от врача на приобретённое лекарство, справка, подтверждающая заболевание или статус, кассовые чеки и реквизиты банковского счёта для перевода денежных средств.

Подать заявление с документами можно несколькими способами: через центры социальной защиты населения, многофункциональные центры (МФЦ) или онлайн через портал Госуслуг. Важно отметить, что компенсация распространяется только на медикаменты, входящие в официальный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Размер денежного возмещения рассчитывается исходя из фактической стоимости покупки и устанавливается местными властями. Рассмотрение поданной заявки и перевод средств занимают, как правило, до 30 дней.

