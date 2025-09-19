В Новосибирске с 19 сентября начнут подключение отопления в жилые дома: полный список адресов

С 19 сентября в Новосибирске начнется плановое подключение отопления к жилым домам.

Процесс запуска теплоснабжения в городе стартовал 17 сентября, когда тепло начали подавать в первую очередь в объекты социальной инфраструктуры — детские сады, школы и медицинские учреждения.

Подключение многоквартирных жилых домов будет проводиться поэтапно и продлится до 1 октября. Первые адреса получат тепло уже в среду, 19 сентября. Список их прилагается.

Горожанам напоминают, что подача тепла является постепенным процессом. Подключение домов в разных районах будет осуществляться строго по утвержденному графику.