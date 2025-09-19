82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 17:05
пробки
6/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
сегодня 14:57
общество

Временно меняется схема движения трамвая № 13 в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Это связано с ремонтом магистральной тепловой сети.

20 сентября с 23:59 по 22 сентября до 02:00 из-за работ на ул. Мичурина меняется схема движения трамвая № 13. 21 сентября трамвай № 13 будет курсировать от "Гусинобродского шоссе" до "Ул. Депутатской" с разворотом. Пассажиры будут проинформированы об изменениях.

Для удобства пассажиров на остановках трамвайного маршрута № 13 будут размещены информационные объявления, содержащие подробную информацию об изменениях в расписании и маршруте движения. Кроме того, пассажиры смогут получить консультацию у дежурных по станциям и диспетчеров, работающих в режиме реального времени.

Дарья Лапина
Журналист

