За поджог вышки связи за 35 тысяч рублей новосибирцу грозит 20 лет колонии

Полицейские при содействии с УФСБ задержали подозреваемого в диверсии 18-летнего новосибирца. По данным следствия, он за вознаграждение поджёг вышку сотовой связи, в этом ему помогали два школьника из Краснообска. Подробности Сиб.фм рассказали в пресс-службе УФСБ.

«Задержанный признался, что задание поджечь базовую станцию он получил в ходе переписки в мессенджере. За диверсию ему обещали заплатить 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 281 УК (диверсия)», —сообщили силовики.

После поджога релейного шкафа старший диверсант попросил школьников сфотографировать его на фоне вышки.

Молодому человеку грозит от 10 до 20 лет колонии.

Ранее в аналогичном преступлении (диверсия на железной дороге» обвинили новосибирского студента.