Берега Новосибирского водохранилища зачистили от мусора

В Новосибирске прошла масштабная уборка береговой линии водохранилища в рамках всероссийской акции «Вода России», являющейся частью национального проекта «Экологическое благополучие».

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, а также представители молодежных, волонтерских и общественных организаций региона.

Валентина Дудникова отметила важную роль волонтерского движения в подобных инициативах, и заявила, что приняла участие в этом действии с радостью.

Замгубернатора также подчеркнула растущую вовлеченность бизнеса в экологические проекты: от крупных предприятий до стартапов. Она выразила благодарность региональному представительству Национального совета по корпоративному волонтёрству и министерству природных ресурсов и экологии за организацию акции.

Собранное в ходе уборки вторсырье будет направлено на сортировку и дальнейшую переработку. Проведенная очистка береговой линии у «Центрального пляжа» Академгородка наглядно продемонстрировала эффективность сотрудничества власти, бизнеса и общественности в решении экологических задач региона.