Экс-глава минстроя Новосибирской области Колмаков возглавил стройку СКИФа

Бывший министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков получил новое ответственное назначение.

Он возглавил управление капитального строительства в Институте катализа СО РАН и теперь будет курировать реализацию одного из самых амбициозных научных проектов России — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

Эту информацию подтвердил глава наукограда Кольцово Николай Красников. Напомним, Алексей Колмаков покинул пост главы регионального Минстроя в 2024 году, проработав в этой должности два года. После этого он недолгое время занимал пост заместителя гендиректора по строительству в клинике Мешалкина, а теперь перешел в структуру СО РАН, где ему предстоит координировать важнейшую стройку.

Проект СКИФ, строящийся в наукограде Кольцово, является установкой класса «мегасайенс», заказчиком и застройщиком которой выступает Институт катализа.

Важно отметить, что Колмаков фактически продолжит дело другого экс-министра строительства НСО, Ивана Шмидта, который до своей скоропостижной смерти в августе этого года являлся управляющим проекта ЦКП «СКИФ». Назначение Колмакова обеспечивает преемственность и высокий уровень управленческого контроля на ключевой стройке.