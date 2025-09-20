Новосибирскую область накрыла волна ОРВИ

В Новосибирской области медики фиксируют резкий и стремительный рост заболеваемости ОРВИ. Сезон простуд в этом году начался раньше обычного, а установившееся тепло лишь способствует распространению инфекций.

По данным Роспотребнадзора, если в начале сентября в регионе было зарегистрировано около 10 тысяч случаев ОРВИ, то всего за неделю эта цифра удвоилась и продолжает расти. Поликлиники работают в усиленном режиме. Так, в одной из них только за последнюю неделю было зафиксировано более 1,5 тысяч обращений с респираторными симптомами, а количество вызовов врача на дом превысило 300.

Врачи отмечают, что у пациентов наблюдается классическая вирусная симптоматика: кашель, насморк, мышечные и глазные боли. Специалисты подчеркивают, что самолечение в таких случаях неэффективно и призывают при первых признаках недомогания немедленно обращаться за медицинской помощью. При этом медики напоминают, что не стоит ждать понедельника — дежурные врачи принимают во всех поликлиниках и по выходным.

Эпидемиологическая картина показывает, что первыми заболели дети, которые затем заразили своих родителей. Для сдерживания распространения инфекции врачи советуют соблюдать простые меры профилактики: принимать витамины, чаще проветривать помещения и носить маску при появлении симптомов.

Однако самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни остается вакцинация от гриппа. Прививочная кампания уже стартовала во всех поликлиниках региона. Важно помнить, что делать прививку можно только при хорошем самочувствии, а тем, кто уже заболел, необходимо отложить поход в процедурный кабинет на несколько недель после выздоровления.

