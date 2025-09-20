Новосибирцы подписывают петицию против введения нового утильсбора

Грядущее повышение утилизационного сбора на автомобили с 1 ноября вызвало волну возмущения среди новосибирских автовладельцев.

Жители города активно подписывают петицию против нововведений, называя сбор «вымышленным налогом» и заградительной мерой, которая сделает современные иномарки недоступными для среднего класса.

Инициатива минпромторга предполагает кардинальное изменение методики расчета утильсбора: его размер будет привязан к мощности двигателя. Льготные ставки сохранятся только для автомобилей мощностью до 160 л.с. Для всех остальных машин сбор вырастет в десятки, а то и в сотни раз. Так, для популярного Geely Monjaro (238 л.с.) он взлетит с 3,4 тыс. до 952 тыс. рублей, а для гибрида Lixiang L7 — до 1,8 млн рублей.

Автовладельцы уверены, что главная цель реформы — не поддержка экологии, а фактический запрет на ввоз иностранных автомобилей.

«У нас нет системы утилизации, и сбор этот вымышленный. Мы уже платим пошлины, растаможку, а теперь еще и это. Они добиваются того, чтобы мы просто перестали завозить себе иномарки», — считает новосибирский автовладелец Максим.

Критики инициативы указывают на то, что в России отсутствует реальная государственная система утилизации автомобилей: машины чаще всего продаются на вторичном рынке или разбираются на запчасти в частных мастерских.

Эксперты авторынка также бьют тревогу. По их мнению, повышение утильсбора приведет не только к резкому подорожанию новых импортных автомобилей, но и к росту цен на вторичном рынке, включая машины с двигателем до 160 л.с. Кроме того, это уничтожит здоровую конкуренцию, от чего в конечном счете проиграют все, включая и отечественных производителей.

«Конкуренцию надо поощрять, а не ограничивать. Сравнивая, мы понимаем, что цена и качество услуг у нас должны быть не хуже, чем у тех, кто возит машины по другим схемам», — отмечает гендиректор ГК «Автолига» Игорь Кошкин.

Вместо введения запретительных пошлин, по мнению участников рынка, необходим комплексный подход, который бы поддерживал и российские заводы, и здоровую конкурентную среду, сохраняя для граждан право выбора.