общество

Рождество пресвятой Богородицы в 2025 году: праздник для всех православных 21 сентября

21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

21 сентября православные верующие отмечают один из двенадцати главных праздников церковного календаря – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Этот день, овеянный чудесами, посвящен рождению Девы Марии, которой было предначертано стать Матерью Спасителя.

Согласно преданию, родители Богородицы, Иоаким и Анна, долгое время оставались бездетными, несмотря на искренние молитвы. Однажды ангел явился к ним с благой вестью о том, что у них родится дочь, которая станет Матерью Божией.

Богородицу почитают христианские народы под разными именами: Дева Мария, Царица Небесная, Пречистая, Всесвятая, Матерь Божия, Заступница. К ней обращаются с молитвами об исцелении, избавлении от бед, о счастливом браке и помощи в рождении детей.

В честь Богородицы воздвигнуты многочисленные храмы и монастыри, среди которых известные Казанский собор в Санкт-Петербурге, церковь Рождества Богородицы в Путинках в Москве, Новодевичий монастырь и Боголюбский монастырь.

История России хранит множество свидетельств чудесной помощи Богородицы. Считается, что она не оставляла страну даже в самые тяжелые времена.

Казанская икона Божьей Матери помогла ополчению Минина и Пожарского освободить Москву в 1612 году, а перед Бородинской битвой русское войско было благословлено Смоленской иконой Божьей Матери.

В день Рождества Богородицы в храмах совершаются торжественные богослужения.

После службы верующие принимают гостей и щедро угощают их. На Руси этот праздник совпадал с Осенинами – праздником урожая и встречи осени.

В этот день также провожали перелетных птиц, веря, что последний журавль уносит с собой тепло, предвещая скорое наступление зимы.

Денис Дычаковский
Журналист

