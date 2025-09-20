Цена на молоко в Новосибирске взлетела на треть

Жители Новосибирска столкнулись со стремительным ростом цен на один из базовых продуктов — молоко. За последние два года его стоимость увеличилась более чем на треть. По данным Росстата, средняя цена за литр пастеризованного молока в августе 2025 года достигла отметки в 103,86 рубля.

Для сравнения, в августе 2023 года тот же объем молока можно было приобрести за 76,35 рубля. Таким образом, всего за два года цена выросла более чем на 27 рублей, что составляет 36%. Годом ранее, в августе 2024 года, литр стоил 85,23 рубля.

Примечательно, что рост цен в Новосибирске опережает общероссийскую динамику. В целом по стране молоко за аналогичный период подорожало на 31,45% — с 73,20 до 96,22 рубля. Это означает, что темпы роста в столице Сибири почти на 5% выше, чем в среднем по России, а стоимость литра молока превышает средний показатель по стране более чем на 7 рублей.