сегодня 16:05
общество

В Новосибирске мэрия дала ответ по жалобе на уличный запах канализации

Фото: freepik.com
Жители Октябрьского района Новосибирска жалуются на неприятный запах канализации, особенно остро ощущаемый в районе перекрестка улиц Кирова и Московской.

Мэрия прокомментировала ситуацию, объяснив причину возникновения запаха особенностями функционирования канализационного коллектора. Об этом пишет издание "Горсайт".

Как пояснили в департаменте энергетики и ЖКХ, в районе улицы Московской проходит главный канализационный коллектор, а возле дома №23 по улице Кирова расположена верхняя камера дюкера. В ВКД происходит изменение режима движения сточной жидкости, что провоцирует выделение газов и, как следствие, неприятные запахи.

В мэрии утверждают, что на коллекторе установлена система газоочистки. Проверки Роспотребнадзора и других контролирующих органов, по данным муниципалитета, не выявили превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Несмотря на это, мэрия Новосибирска признаёт проблему и предпринимает шаги для её решения. В настоящее время ведется поиск подрядчика для разработки проекта новой, более эффективной системы газоочистки. Совместно с "Горводоканалом" власти также оперативно реагируют на поступающие жалобы от горожан, стараясь минимизировать дискомфорт, причиняемый неприятным запахом.

Денис Дычаковский
Журналист

