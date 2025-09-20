В Новосибирске работодатели получат более полумиллиарда выплат на охрану труда

Отделение Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области напоминает работодателям о возможности возмещения до 30% страховых взносов, направленных на профилактику производственного травматизма.

В 2025 году на эти цели в регионе будет выделено свыше 553 миллионов рублей, что позволит поддержать более 1100 компаний.

Программа позволяет предприятиям компенсировать затраты на конкретные меры по улучшению условий труда и обеспечению безопасности работников, включая приобретение спецодежды, проведение медицинских осмотров, оценку условий труда и даже организацию санаторно-курортного лечения.

Механизм возмещения прост: организация самостоятельно оплачивает необходимые расходы, а затем подает заявку на возврат средств через портал Госуслуг, приложив подтверждающие документы. СФР рассматривает заявку в течение 15 рабочих дней и осуществляет возмещение. Важно отметить, что это не субсидия, а именно возврат уже уплаченных страховых взносов.

В СФР подчеркивают, что данная мера стимулирует работодателей заботиться о безопасности персонала. Чем безопаснее условия труда на предприятии, тем меньше вероятность производственных травм и, соответственно, сокращаются расходы на больничные выплаты и штрафы.