В Новосибирске реализуют раритетный ЗиС-101 за 95 млн рублей

На популярном автомобильном портале "Дром" появилось объявление о продаже уникального экземпляра советской автомобильной промышленности – ЗиС-101 1940 года выпуска.

Цена раритетного автомобиля составляет 95 миллионов рублей, он продается в Новосибирске.

Согласно информации в объявлении, автомобиль находится в музейном состоянии и был отреставрирован в 2024 году. Пробег машины составляет всего 20 тысяч километров, а количество владельцев – двое. ЗиС-101 оснащен 5,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 лошадиных сил, имеет задний привод и выполнен в кузове черного седана.

"Автомобиль отреставрирован в 2024 году и стоит в музее," — говорится в объявлении.

ЗиС-101, выпускавшийся с 1936 по 1941 год, представлял собой советский аналог американского Buick-32-90. Автомобиль предназначался для высших партийных чиновников и представителей советской элиты, являясь знаковой моделью эпохи. Обладание подобным экземпляром – это прикосновение к истории советского автомобилестроения.