В Новосибирске штрафы за перевозку детей без кресла увеличат до 200 000 рублей

В России ужесточат наказание за несоблюдение правил транспортировки детей в автомобилях.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение санкций за перевозку несовершеннолетних без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Сумма штрафа для водителей увеличивается с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Парламентарии аргументируют необходимость принятия таких мер увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших детей. В ходе обсуждения в парламенте депутаты обратили внимание на высокую стоимость автокресел, но предложили ко второму чтению еще больше ужесточить ответственность для нарушителей.

Авторами законопроекта о внесении изменений в статью 12.23 КоАП РФ выступили сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков. Правительство уже поддержало данные поправки.

Представляя законопроект в Госдуме, Игорь Тресков представил статистику МВД, согласно которой в период с 2020 по 2024 год произошло 83 тысячи ДТП с участием детей, в результате которых погибло 2,7 тысячи несовершеннолетних. Тресков подчеркнул, что количество таких аварий ежегодно увеличивается, что требует ужесточения ответственности.

Стоит напомнить, что с 27 августа вступили в силу изменения в ПДД, запрещающие использование дешевых заменителей автокресел и бустеров, таких как корректоры ремней безопасности и бескаркасные автокресла. За нарушение этого запрета применяется действующая редакция статьи 12.23 КоАП, которая будет дополнена новой редакцией.