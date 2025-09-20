В Новосибирске таксисты почти полностью перешли в онлайн

Процесс получения разрешений на таксомоторную деятельность в Новосибирской области претерпел кардинальные изменения.

С начала 2025 года более 8 тысяч разрешений было выдано в электронном виде через портал Госуслуг. По данным регионального правительства, 92,5% водителей и компаний предпочли цифровой формат для подачи документов.

Как подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин, переход на электронные услуги стал не просто удобной альтернативой, а устойчивым трендом в отрасли. Платформа позволяет юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым в несколько кликов подать заявление, загрузить необходимые документы, включая справку об отсутствии судимости или договор с агрегатором. Через портал также можно аннулировать разрешение или запросить выписку из реестра.

Этот переход особенно важен, учитывая, что в регионе официально зарегистрировано более 25 тысяч таксистов. Цифровизация услуг экономит их время и ресурсы, устраняя необходимость личных визитов в МФЦ. Напомним, ранее Новосибирск был признан одним из лидеров среди городов-миллионников России по доступности цен на такси.