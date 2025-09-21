Новосибирский минобр рассказал, что будет с учениками обрушившейся школы в Татарске

Дети будут переведены в школу №9, располагающуюся в шаговой доступности.

В связи с инцидентом в школе №5 города Татарска, Министерство образования Новосибирской области выпустило официальное заявление. С 22 сентября все 210 учеников школы №5 в Татарске временно перейдут на обучение в школу №9, расположенную в непосредственной близости.

Администрация Татарского муниципального округа сообщает, что здание средней общеобразовательной школы №5 было возведено в 1937 году. В момент обрушения людей внутри не находилось, обошлось без жертв. Перед началом нового учебного года администрация округа подтвердила готовность школы к приему учеников. В настоящее время на месте работает комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципалитета. Решение о будущем здания будет принято после экспертной оценки специализированной организацией.

По распоряжению Губернатора Андрея Травникова, министр образования области Мария Жафярова направляется на место происшествия для оценки обстановки и принятия необходимых мер. Было согласовано, что с завтрашнего дня все ученики поврежденной школы будут посещать занятия в школе №9, находящейся рядом.

В рамках Государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в Татарске ведется строительство новой школы, рассчитанной на 550 ученических мест.