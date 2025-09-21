Размер стипендий в новосибирских вузах дошел до отметки в 100 тысяч рублей

Повышенную стипендию надо ещё заслужить высокими достижениями в учёбе, а также во вне учебной деятельности.

Для получения повышенной стипендии необходимо продемонстрировать значительные успехи в учебной, научной и общественной деятельности. Об этом пишет Atas.info.

Например, студенты Новосибирского государственного университета, которые показывают высокие результаты на вступительных экзаменах, могут получать до 15 тысяч рублей ежемесячно. Те, кто становятся победителями или призерами Всероссийских олимпиад для школьников, имеют возможность получить до 30 000 рублей. Студенты, занимающиеся научными исследованиями, могут рассчитывать на суммы до 100 тысяч рублей, так как эти выплаты формируются на основе увеличенных стипендий от государства и президента, а также грантов от научных фондов.

В НГТУ отличникам в бакалавриате выплачивают 7 тысяч рублей в месяц, а в магистратуре — 8,5 тысяч. Студенты, которые учатся на технических специальностях и занимаются научной деятельностью, имеют шанс зарабатывать до 60 тысяч рублей.

Чуть меньше, в пределах 40-45 тысяч рублей, получают студенты СГУПСа за свои научные успехи благодаря целевым программам финансирования от партнерских компаний.