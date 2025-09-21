Вскрылись подробности обрушения здания школы №5 в Татарске НСО

В момент ЧП в учебном заведении был только сторож, который чудом успел выбежать на улицу.

В Татарском районе Новосибирской области произошел частичный обвал здания школы №5. Данный инцидент имел место в субботу, когда в школе не было ни учеников, ни преподавателей. В момент происшествия в здании находился только охранник, который сумел вовремя покинуть опасную зону. Местная жительница поделилась подробностями случившегося с изданием АиФ-Новосибирск.

Событие случилось 21 сентября и его сняли на камеры телефона местных жителей. Оксана, одна из свидетельниц, сообщила, что школа, часть которой обрушилась, была построена в 1937 году, но за все годы существования не проходила качественного ремонта.

«Просто все обрушилось. В данный момент на месте работают спасатели, представители администрации и другие службы. К счастью, в это время там не оказалось детей. Пострадавших нет. Охраннику удалось выбраться, когда это произошло. Пока не известно, куда будут переведены ученики. В настоящее время на краю города возводят новую школу вместо обрушившейся. Но никто не ожидал, что это произойдет именно сегодня. Теперь там страшно находиться, так как в этой школе учились как младшие, так и старшие классы», — рассказала она.

Оксана также отметила, что это не единственное строение в Татарске, находящееся в критическом состоянии. Она выразила опасения по поводу того, что многоквартирный дом, в котором она проживает, может тоже обрушиться, подобно школе №5.

«Я боюсь, что моя квартира может также обрушиться. На данный момент здание продолжает разрушаться. Мы обращались в администрацию, но на наши запросы так и не получили ответа», — делится переживаниями Оксана.

Напомним, что СК РФ по НСО возбудил уголовное дело по данному эпизоду.