Берег реки Ельцовка 2-я в Новосибирске очищен от мусора после вмешательства прокуратуры

Благодаря принятым природоохранной прокуратурой мерам из муниципального бюджета в 2025 году дополнительно выделено 10 млн рублей на ликвидацию мусора в руслах малых рек и на их берегах.

После прокурорской проверки, проведенной по обращениям местных жителей, было установлено, что берег реки Ельцовка 2-я в Октябрьском районе Новосибирска был захламлен бытовыми отходами, строительным мусором и древесными остатками. Это создавало угрозу загрязнения водного объекта и ухудшало санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе.

Прокуратура внесла представление в администрацию Октябрьского района с требованием принять меры по очистке береговой полосы реки. После вмешательства надзорного ведомства были организованы работы по ликвидации несанкционированной свалки. Вывезено несколько десятков тонн мусора, территория приведена в порядок.

Кроме того, прокуратура добилась выделения дополнительных средств из городского бюджета на финансирование мероприятий по очистке малых рек и их берегов. Это позволит более оперативно реагировать на факты загрязнения и предотвращать экологический ущерб.

В настоящее время природоохранная прокуратура продолжает мониторинг состояния водных объектов на территории Новосибирска. Особое внимание уделяется малым рекам, которые наиболее подвержены негативному воздействию со стороны человека. Регулярно проводятся проверки соблюдения природоохранного законодательства, в случае выявления нарушений принимаются меры прокурорского реагирования.

Принятые меры направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки и защиту прав граждан на чистую и здоровую окружающую среду.