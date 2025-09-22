216 учеников рухнувшей школы в Татарске под Новосибирском будут учиться на базе коррекционной школы

Окончательное решение будет принято после консультаций с родителями и учителями.

На встрече руководства региона министр образования Новосибирской области Мария Жафярова объявила, что ученики 5-й школы (216 человек) из Татарска, скорее всего, продолжат обучение в местной коррекционной школе, где имеются все необходимые условия.

— Окончательное решение будет принято сегодня днём после переговоров с родителями и педагогами. Однако, вероятнее всего, занятия будут проходить совместно, — добавила она.

Заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов отметил, что в Татарске осуществляется строительство новой школы, рассчитанной на 550 мест, и в настоящее время будут искаться пути для ускорения этого процесса.

Родители учащихся 5-й школы отреагировали на эту новость с различными эмоциями. Некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу изменений в учебной программе и социальной адаптации детей. Однако другие считают, что обучение в коррекционной школе может стать лучшим вариантом для их детей, так как там будут предоставлены индивидуальные подходы и внимание. Для окончательного решения было решено провести собрание с родителями и педагогами, чтобы обсудить все опасения и предложения.

Помимо строительства новой школы, в региональной администрации также рассматриваются другие меры по улучшению образовательной инфраструктуры в Татарске.