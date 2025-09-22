22 сентября в Новосибирске стартовал второй этап подключения к отоплению жилых домов

Работы по регулировке должны быть закончены до 1 октября, независимо от того, когда жилой дом получил тепло.

Подача тепла будет осуществляться в шесть стадий. Первоначально, в период с 17 по 19 сентября, теплоснабжение было обеспечено в медицинских учреждениях, включая больницы и поликлиники, а также в детских садах. Информация предоставлена пресс-службой «СГК-Новосибирск».

Ключевой этап стартовал 19 сентября и завершится 1 октября. В течение этого времени, посредством четырех последовательных подключений, будут обеспечены теплом все многоквартирные жилые здания города. 22 сентября отопление будет доступно в следующих домах:

· ул. Блюхера, Выставочная, часть ул. Ватутина, часть ул. Геодезическая от Котовского до ул. К. Маркса, ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Прибрежная, Чернышевский спуск, ул. Владимировская

· ул. Связистов, ул. Фасадная, ул. Филатова, Кировский р-н: Затулинский ж/м по ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев до ул. Громова.

· ул. Народная, Краснодонский 1-ый переулок, 2-ой переулок, ул. Дениса Давыдова, ул. Олеко Дундича, ул. Залесского, ул. Ипподромская, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Д.Ковальчук от пл. Калинина до ул. Залесского, ул. Мясниковой, ул. Декоративный питомник.

· ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лежена, ул. Куприна, ул. Есенина, ул. Красина, ул. Национальная, ул. Трикотажная, ул. Комбинатская, ул. Промышленная, ул. Ползунова, пр. Дзержинского, ул. Федосеева, район Сельхозинститута, ул. Ипподромская, Алейская, Светлая.

· После того, как каждый этап подключения завершен, управляющим организациям понадобится период для регулировки системы отопления в жилых зданиях. Независимо от даты подачи тепла в конкретный дом, все наладочные работы должны быть завершены к первому октября.

· Финальная стадия подключения запланирована на второе и третье октября. В эти даты будет обеспечено теплоснабжение административных и производственных зданий, расположенных на территории города.