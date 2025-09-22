82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 сентября, 12:37
пробки
4/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
82.76% -1.2
сегодня
22 сентября, 12:37
пробки
4/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 12:07
общество

23 сентября руководитель СК по НСО проведет личный прием жителей Татарска по вопросу обрушения школы №5

Фото: МЧС
Подпишитесь на Telegram-канал

Прием осуществлять в здании Чановского межрайонного следственного отдела.

23 сентября глава Следственного комитета по Новосибирской области проведет встречу с жителями города Татарска. На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с обрушением здания школы №5.

Прием граждан будет проходить в помещении Чановского межрайонного отдела Следственного комитета.

На встречу приглашены как родители учеников школы №5, так и жители города Татарска, обеспокоенные состоянием других образовательных учреждений в регионе.

Помимо обсуждения текущего расследования, на встрече планируется рассмотрение вопросов, касающихся взаимодействия Следственного комитета с общественностью и органами местного самоуправления в вопросах обеспечения безопасности граждан. Глава Следственного комитета подчеркнул важность открытого диалога с населением и готовность к сотрудничеству для предотвращения трагедий в будущем.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.