23 сентября руководитель СК по НСО проведет личный прием жителей Татарска по вопросу обрушения школы №5

Прием осуществлять в здании Чановского межрайонного следственного отдела.

23 сентября глава Следственного комитета по Новосибирской области проведет встречу с жителями города Татарска. На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с обрушением здания школы №5.

Прием граждан будет проходить в помещении Чановского межрайонного отдела Следственного комитета.

На встречу приглашены как родители учеников школы №5, так и жители города Татарска, обеспокоенные состоянием других образовательных учреждений в регионе.

Помимо обсуждения текущего расследования, на встрече планируется рассмотрение вопросов, касающихся взаимодействия Следственного комитета с общественностью и органами местного самоуправления в вопросах обеспечения безопасности граждан. Глава Следственного комитета подчеркнул важность открытого диалога с населением и готовность к сотрудничеству для предотвращения трагедий в будущем.